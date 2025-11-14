AN2 Therapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

AN2 Therapeutics veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

AN2 Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at