AN2 Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AN2 Therapeutics äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AN2 Therapeutics -0,350 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at