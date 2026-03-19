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19.03.2026 06:31:28
AN2 Therapeutics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AN2 Therapeutics veröffentlichte am 17.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AN2 Therapeutics -0,250 USD je Aktie generiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,160 USD beziffert. Im Vorjahr waren -1,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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