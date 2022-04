ANA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ANA ließ sich am 29.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ANA die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

ANA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,425 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,49 Prozent auf 2,20 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 0,056 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2,36 Milliarden USD umgesetzt wurden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,476 USD gegenüber -1,987 USD im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite hat ANA im vergangenen Geschäftsjahr 7,95 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ANA 6,69 Milliarden USD umsetzen können.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 0,433 USD und einem Umsatz von 8,52 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at