ANA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ANA hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,22 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,80 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at