ANA präsentierte Quartalsergebnisse

ANA hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 134,22 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ANA noch ein Gewinn pro Aktie von 113,31 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,89 Prozent auf 686,98 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 603,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at