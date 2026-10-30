ANA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ANA präsentierte in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 105,92 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ANA noch ein Gewinn pro Aktie von 113,35 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 726,01 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ANA 641,70 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at