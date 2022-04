ANA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ANA stellte am 29.04.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -56,209 JPY. Ein Jahr zuvor waren -235,562 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ANA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 282,28 Milliarden JPY im Vergleich zu 201,07 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von 35,376 JPY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 275,77 Milliarden JPY geschätzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -305,370 JPY. Im Vorjahr waren -1082,040 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1.020,32 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 728,68 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 258,058 JPY sowie einen Umsatz von 1.012,50 Milliarden JPY belaufen.

Redaktion finanzen.at