ANA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ANA präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 39,99 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 48,84 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat ANA im vergangenen Quartal 672,73 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ANA 548,70 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at