02.02.2026 06:31:29
ANA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ANA hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,46 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ANA einen Umsatz von 3,96 Milliarden USD eingefahren.
