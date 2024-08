Anaam International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Anaam International präsentierte in der am 04.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,80 Prozent zurück. Hier wurden 11,7 Millionen SAR gegenüber 13,6 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at