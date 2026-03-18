Anaam International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Anaam International hat am 16.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 SAR. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,7 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,5 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Anaam International im vergangenen Geschäftsjahr 40,15 Millionen SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Anaam International 43,87 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at