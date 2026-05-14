Anaam International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Anaam International gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Anaam International ein Ergebnis je Aktie von -0,200 SAR vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Anaam International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,51 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,6 Millionen SAR im Vergleich zu 9,1 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at