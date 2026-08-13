Anaam International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Anaam International hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 SAR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,210 SAR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 33,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,9 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,8 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at