ANABUKI KOSAN: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ANABUKI KOSAN hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 73,15 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ANABUKI KOSAN ein Ergebnis je Aktie von 44,49 JPY vermeldet.

Das vergangene Quartal hat ANABUKI KOSAN mit einem Umsatz von insgesamt 26,61 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 18,80 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 433,28 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 348,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 138,88 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte ANABUKI KOSAN 130,97 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at