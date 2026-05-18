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18.05.2026 06:31:29
ANABUKI KOSAN: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
ANABUKI KOSAN lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 13,78 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -32,040 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,15 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,05 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,82 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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