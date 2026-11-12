|
12.11.2026 06:31:28
ANABUKI KOSAN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ANABUKI KOSAN äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 102,17 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 257,03 JPY je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 40,47 Milliarden JPY, gegenüber 45,52 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,09 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!