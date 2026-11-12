ANABUKI KOSAN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ANABUKI KOSAN äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 102,17 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 257,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 40,47 Milliarden JPY, gegenüber 45,52 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,09 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at