ANABUKI KOSAN stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ANABUKI KOSAN hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 257,03 JPY. Im Vorjahresviertel waren 182,97 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 45,52 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ANABUKI KOSAN 35,06 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at