Anadolu Anonim Turk Sigorta SirketiBearer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Anadolu Anonim Turk Sigorta SirketiBearer hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,08 TRY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,87 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27,51 Milliarden TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,87 Milliarden TRY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at