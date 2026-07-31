Anadolu Anonim Turk Sigorta SirketiBearer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Anadolu Anonim Turk Sigorta SirketiBearer gab am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,97 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,62 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,13 Milliarden TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,97 Milliarden TRY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at