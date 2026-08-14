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14.08.2026 06:31:29
Anadolu Biracilik Malt Ve Gida San mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Anadolu Biracilik Malt Ve Gida San hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Der Umsatz lag bei 1,92 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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