Anadolu Biracilik Malt Ve Gida San präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Anadolu Biracilik Malt Ve Gida San veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Anadolu Biracilik Malt Ve Gida San im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,43 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at