Anadolu Biracilik Malt Ve Gida San präsentierte Quartalsergebnisse

Anadolu Biracilik Malt Ve Gida San ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Anadolu Biracilik Malt Ve Gida San die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Anadolu Biracilik Malt Ve Gida San hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz wurden 1,43 Milliarden USD gegenüber 1,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at