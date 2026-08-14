Anadolu Biracilik Malt Ve Gida San verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Anadolu Biracilik Malt Ve Gida San äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte Anadolu Biracilik Malt Ve Gida San ebenfalls ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,92 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,66 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at