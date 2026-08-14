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14.08.2026 06:31:29
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayi AS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayi AS hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,87 TRY gegenüber 0,690 TRY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayi AS 87,49 Milliarden TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 64,39 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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