Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayi AS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayi AS hat am 20.08.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 6,68 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayi AS 4,85 TRY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 59,22 Prozent auf 60,51 Milliarden TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,00 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at