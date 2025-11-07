Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayi AS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayi AS hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,89 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayi AS 0,950 TRY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 68,86 Milliarden TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayi AS einen Umsatz von 62,20 Milliarden TRY eingefahren.

Redaktion finanzen.at