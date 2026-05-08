Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayi AS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayi AS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayi AS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,290 TRY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,77 Prozent auf 62,42 Milliarden TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,35 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at