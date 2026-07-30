Anadolu Hayat Emeklilik gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Anadolu Hayat Emeklilik hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,69 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,29 TRY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,01 Milliarden TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,04 Milliarden TRY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at