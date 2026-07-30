Anadolu Hayat Emeklilik präsentierte Quartalsergebnisse

Anadolu Hayat Emeklilik hat am 27.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Anadolu Hayat Emeklilik im vergangenen Quartal 198,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Anadolu Hayat Emeklilik 180,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at