Anadolu Hayat Emeklilik stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Anadolu Hayat Emeklilik hat sich am 29.07.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,84 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,15 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4,69 Milliarden TRY gegenüber 2,60 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at