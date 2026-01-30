Anadolu Hayat Emeklilik stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Anadolu Hayat Emeklilik hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 209,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 29,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 160,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,41 USD. Im Vorjahr hatte Anadolu Hayat Emeklilik 1,22 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 574,81 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 755,56 Millionen USD ausgewiesen.

