Anadolu Hayat Emeklilik verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Anadolu Hayat Emeklilik hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 4,47 TRY. Im letzten Jahr hatte Anadolu Hayat Emeklilik einen Gewinn von 3,04 TRY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,84 Milliarden TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 58,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,56 Milliarden TRY in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 13,94 TRY beziffert. Im Jahr zuvor waren 10,01 TRY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 58,24 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29,90 Milliarden TRY umgesetzt, gegenüber 18,89 Milliarden TRY im Vorjahr.

