Analog Devices lud am 24.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 342,84 ARS, nach 148,11 ARS im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 6 614,54 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Analog Devices 4 271,06 Milliarden ARS umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 986,67 ARS je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Analog Devices ein Gewinn pro Aktie von 357,19 ARS in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 22 001,97 Milliarden ARS gegenüber 12 947,06 Milliarden ARS im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at