Analog Devices mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Analog Devices hat am 20.05.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,40 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,14 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Analog Devices im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,62 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at