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21.08.2026 06:31:29
Analog Devices mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Analog Devices hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 264,09 ARS gegenüber 83,21 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Analog Devices im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5 814,28 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 3 456,79 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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