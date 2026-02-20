Analog Devices präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Analog Devices hat am 18.02.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,42 Prozent auf 3,16 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at