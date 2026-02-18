Analog Devices Aktie
WKN: 862485 / ISIN: US0326541051
|
18.02.2026 13:26:01
Analog Devices Sees Strong Growth In Q2; Boosts Dividend 11%; Shares Jump 7.6% - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the first quarter on Wednesday, semiconductor company Analog Devices, Inc. (ADI) provided earnings and revenue guidance for the second quarter of fiscal 2026.
For the second quarter, the company projects earnings in a range of $2.04 to $2.34 per share and adjusted earnings in a range of $2.73 to $3.03 per share on projected revenues between $3.4 billion and $3.60 billion.
The company's Board of Directors declared an 11 percent higher quarterly cash dividend of $1.10 per outstanding share of common stock, payable on March 17, 2026 to all shareholders of record at the close of business on March 3, 2026.
In Wednesday's pre-market trading, ADI is trading on the Nasdaq at $363.00, up $25.49 or 7.55 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Analog Devices Inc.
|
17.02.26
|Ausblick: Analog Devices stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.02.26
|S&P 500-Wert Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Analog Devices von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
06.02.26
|S&P 500-Papier Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Analog Devices von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Analog Devices legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.01.26
|S&P 500-Papier Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Analog Devices von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.01.26
|Aufschläge in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.01.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.01.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zu (finanzen.at)