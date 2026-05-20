Analog Devices Aktie

Analog Devices für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 862485 / ISIN: US0326541051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.05.2026 13:16:22

Analog Devices Sees Strong Growth In Q3; Declares Dividend 11% - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Wednesday, semiconductor company Analog Devices, Inc. (ADI) provided earnings and revenue guidance for the third quarter of fiscal 2026.

For the third quarter, the company projects earnings in a range of $2.45 to $2.75 per share and adjusted earnings in a range of $3.15 to $3.45 per share on projected revenues between $3.8 billion and $4.00 billion.

The company's Board of Directors declared a quarterly cash dividend of $1.10 per outstanding share of common stock, payable on June 16, 2026 to all shareholders of record at the close of business on June 2, 2026.

In Wednesday's pre-market trading, ADI is trading on the Nasdaq at $405.00, down $9.31 or 2.25 percent.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Analog Devices Inc.

mehr Nachrichten