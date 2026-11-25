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25.11.2026 06:31:29
Analog Devices: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Analog Devices hat sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 3,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Analog Devices noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 4,37 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Analog Devices 3,08 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 10,21 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Analog Devices ein Gewinn pro Aktie von 4,56 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 15,18 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 11,02 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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