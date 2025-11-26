Analog Devices stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Analog Devices lud am 25.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,08 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Analog Devices einen Umsatz von 2,44 Milliarden USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,56 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Analog Devices ein Gewinn pro Aktie von 3,28 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Analog Devices im vergangenen Geschäftsjahr 11,02 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Analog Devices 9,43 Milliarden USD umsetzen können.

