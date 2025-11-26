26.11.2025 06:31:28

Analog Devices stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Analog Devices lud am 25.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,08 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Analog Devices einen Umsatz von 2,44 Milliarden USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,56 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Analog Devices ein Gewinn pro Aktie von 3,28 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Analog Devices im vergangenen Geschäftsjahr 11,02 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Analog Devices 9,43 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas fester -- Börsen in Fernost am Mittwoch letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Mittwoch leicht zu. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen