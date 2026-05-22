Analog Devices stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Analog Devices veröffentlichte am 20.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 223,37 ARS, nach 82,14 ARS im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Analog Devices im vergangenen Quartal 5 058,35 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 77,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Analog Devices 2 853,12 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at