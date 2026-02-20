Analog Devices vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Analog Devices hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 162,52 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Analog Devices 53,08 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 84,31 Prozent auf 4 558,48 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 473,22 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at