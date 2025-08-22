Analog Devices veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Analog Devices stellte am 20.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 1,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Analog Devices 0,790 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,88 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at