Analog Devices zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Analog Devices hat sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 148,19 ARS. Im letzten Jahr hatte Analog Devices einen Gewinn von 61,51 ARS je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Analog Devices im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 82,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4 273,30 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 2 347,88 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 357,41 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 181,60 ARS je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 12 954,97 Milliarden ARS gegenüber 7 828,52 Milliarden ARS im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at