KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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16.06.2026 09:44:00
Analyse: Europa kann und muss aus den Abhängigkeiten bei KI ausbrechen
Europa muss aus der Abhängigkeitsfalle bei KI-Modellen heraus, und erste Schritte sind trotz fehlender eigener Frontier-Modelle möglich, meint Mirko Ross.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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