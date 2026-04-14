KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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14.04.2026 09:16:00
Analyse: KI-Modelle auch als Gruppe weniger kreativ als viele Menschen
Wer auf Originalität und Kreativität Wert legt, sollte sich weiterhin an Menschen halten und nicht an KI-Chatbots. Das legt zumindest eine neue Studie nahe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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