QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Analyse im Fokus
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28.10.2026 10:49:47
Analyse: Abstufung für QIAGEN-Aktie durch Barclays Capital
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Qiagen von 55 auf 53 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analyst Luke Sergott begrüßt die geplante Übernahme durch EQT. Der Gebotspreis liege mit 55 Dollar sehr nahe an seinem Kursziel, schrieb er am Dienstag.
Aktieninformation im Fokus: Die QIAGEN-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung
Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:32 Uhr 0,1 Prozent auf 45,17 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 99 069 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 10,4 Prozent zu Buche.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 15:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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