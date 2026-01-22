Continental Aktie

Aktie auf dem Prüfstand 22.01.2026 09:54:07

Analyse: Barclays Capital bewertet Continental-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Continental-Aktie durch Barclays Capital liegen vor.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Entwicklung bei der Kautschuk-Tochter ContiTech sei besonders enttäuschend, schrieb Erwann Dagorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies überschatte die robusten Ergebnisse des Kerngeschäfts (Reifenproduktion).

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:38 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 66,08 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 5,93 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42 193 Continental-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 2,8 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 14:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 14:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com

22.01.26 Continental Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 Continental Equal Weight Barclays Capital
22.01.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
Continental AG 65,46 -0,49%

