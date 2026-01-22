Analyse: Barclays Capital bewertet Continental-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Continental-Aktie durch Barclays Capital liegen vor.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Entwicklung bei der Kautschuk-Tochter ContiTech sei besonders enttäuschend, schrieb Erwann Dagorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies überschatte die robusten Ergebnisse des Kerngeschäfts (Reifenproduktion).

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:38 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 66,08 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 5,93 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42 193 Continental-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 2,8 Prozent.

