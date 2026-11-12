Daimler Truck Aktie

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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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Bewertung im Fokus 12.11.2026 14:28:48

Analyse: Barclays Capital bewertet Daimler Truck-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Analyse: Barclays Capital bewertet Daimler Truck-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Daimler Truck-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Barclays Capital-Analyst Erwann Dagorne unterzogen.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Daimler Truck von 60 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Erwann Dagorne hält es für verständlich, dass die Aktien des Lkw-Bauers ihre zunächst negative Reaktion auf den Quartalsbericht in der vergangenen Woche inzwischen mehr als aufgeholt hätten, wie er am Mittwochabend schrieb. Zulieferprobleme dürften sich zum Jahresende weitgehend erledigt haben, das Kundenfeedback zur sechsten Generation schwerer Dieselmotoren bleibe überwiegend positiv und das Fracht-Umfeld in Nordamerika bessere sich. Zudem erwähnt Dagorne Erholungssignale aus Deutschland und insgesamt solide Dynamik in Europa. Seine Schätzungen hat er allerdings leicht gekappt.

Aktienanalyse online: Die Daimler Truck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:12 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 42,05 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 37,93 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden heute 377 849 Daimler Truck-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 17,8 Prozent. Experten prognostizieren, dass Daimler Truck die Bilanz für Q4 2026 am 12.03.2027 vorlegt.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 23:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Philip Lange / Shutterstock.com,Daimler Trucks

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